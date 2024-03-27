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Панченко: «Где Тюкавин и где Угальде? Совершенно разные величины»

27 Марта 2024 • 12:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 19:00

Бывший футболист Виктор Панченко поделился мнением о новичке «Спартака» Манфреде Угальде, который перешёл в московский клуб из «Твенте» минувшей зимой за 13 миллионов евро.

Эксперт выразил мнение, что уровень игры костариканского футболиста не соответствует тем деньгам, которые за него заплатили. Также Панченко сравнил Угальде с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.

«Пока Угальде не соответствует ни тем деньгам, которые за него заплатили, ни уровню «Спартака». Где Тюкавин и где Угальде? Совершенно разные величины», — приводит слова Панченко «Спорт-Экспресс».

В составе «Спартака» Угальде успел провести три игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Коста-Рики в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Панченко Константин Тюкавин Манфред Угальде ещё теги

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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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