Панченко: «Где Тюкавин и где Угальде? Совершенно разные величины»

Бывший футболист Виктор Панченко поделился мнением о новичке «Спартака» Манфреде Угальде, который перешёл в московский клуб из «Твенте» минувшей зимой за 13 миллионов евро.

Эксперт выразил мнение, что уровень игры костариканского футболиста не соответствует тем деньгам, которые за него заплатили. Также Панченко сравнил Угальде с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.

«Пока Угальде не соответствует ни тем деньгам, которые за него заплатили, ни уровню «Спартака». Где Тюкавин и где Угальде? Совершенно разные величины», — приводит слова Панченко «Спорт-Экспресс».

В составе «Спартака» Угальде успел провести три игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Коста-Рики в 8 миллионов евро.