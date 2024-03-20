Первак заявил, что после ухода Федуна в «Спартаке» стало хуже

Известный функционер Юрий Первак поделился мнением, стало ли в «Спартаке» лучше после ухода Леонида Федуна.

Эксперт признал, что иногда Федун мог принимать эмоциональные решения, но при нем «Спартак» двигался вперед.

«Глобально «Спартак» развивался. Деньги платили вовремя, трава на стадионе нормально росла... А Сейчас у клуба очень слабые руководители», — приводит слова Первака «Спорт-Экспресс».

После 20 сыгранных туров «красно-белые» находятся на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 31 очко.

В конце марта «Спартак» встретится с «Уралом» в рамках 22-го тура чемпионата России.