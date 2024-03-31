Известный российский специалист Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче «Спартака» и «Урала» в 22-м туре Российской премьер-лиги (0:0).

«Проблемы у «Спартака» были и при Промесе. Но факт в том, что такая команда как «Спартак» не должна зависеть от одного игрока. Понятно, что игрок качественный. И играл он всегда с максимальной отдачей. Да, его не хватает команде. Сегодня об этом говорят многие. Но все равно «красно-белые» могут выполнять свои задачи без него. В команде много хороших российских футболистов, которые мало в чем уступают легионерам. Матч с Сербией во многом показал, что нашему футболу хватает кислорода», – сказал Гаджиев.