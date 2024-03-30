Абаскаль оценил момент с неназначенным пенальти в матче с «Уралом»

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о неназначенном пенальти на нападающем команды Антоне Зиньковском.

«Что я видел, казалось, что это было в штрафной. Нога находилась на линии. Казалось, что это 11-метровый, но это не мое дело решать, VAR должен вмешиваться», — приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Специалист добавил, что если там действительно был пенальти, то это будет несправедливо.

Матч 22-го тура чемпионата России «Спартак» - «Урал» завершился вничью со счетом 0:0.

Следующим соперником «красно-белых» в РПЛ станет «Динамо». Игра между командами пройдет 7 апреля.

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