РФС прекратил производство по делу футболиста Сорокина в отношении «Рубина»

Пресс-служба РФС объявила о решениях Палаты Российского футбольного союза (РФС).

В итоге по разрешению споров приняла решение прекратить производство по делу экс‑футболиста «Рубина» Егора Сорокина в отношении казанского клуба.

Таким образом, Сорокин подал заявление в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора. Отмечается, что производство было завершено в связи с отказом от заявления, либо стороны заключили мирового соглашение.

Напомним, что феврале Сорокин покинул «Рубин», не проведя за казанскую команду ни одного матча. На прошлой неделе он стал игроком казахстанского клуба «Елимай».