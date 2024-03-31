Шалимов: «Спартак» играет только за счёт индивидуального мастерства

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался после матча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом».

— У «Спартака» ударов‑то много, а опасности мало. По состоянию игроков есть явные вопросы. «Урал» провел хорошую игру и заслужил ничью, — заявил Шалимов в эфире Матч Премьер.

По мнению специалиста, сейчас «Спартак» играет только за счет индивидуального мастерства футболистов, а организация в игре команды отсутствует.

Игра 22-го тура РПЛ «Спартак» - «Урал» завершилась вничью. За 90 минут команды не смогли поразить ворота друг друга.

В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Динамо» (7 апреля).