Хавбек московского «Спартака» Кристофер Мартинс может продолжить карьеру в европейском клубе.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», к 27-летнему футболисту есть конкретный интерес со стороны европейских команд. По нашей информации, спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал хочет продать Мартинса в предстоящее трансферное окно.

Люксембургский игрок выступает за «Спартак» с января 2022 года. За это время он провел 64 матча во всех турнирах, забил семь мячей и стал автором десяти голевых передач.

Контракт Мартинса с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 4,5 миллиона евро.