Червиченко: «Я не удивлюсь, если «Спартак» отправит Абаскаля в отставку»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

— Я совсем не удивлюсь, если «Спартак» отправит Абаскаля в отставку и сменит тренера. Нет никакого просвета, — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, Абаскалю уже не стоит ничего исправлять, ему необходимо искать себе новую работу.

После 20 сыгранных туров «Спартак» располагается на шестой строчке в чемпионате России. В активе команды Абаскаля 31 зачетный балл.

30 марта «Спартак» примет на своем поле «Урал». Начало игры запланировано на 19:00 по мск.