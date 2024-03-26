Зиньковский отреагировал на слова Писарева о деградации спартаковцев

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий по поводу слов тренера Николая Писарева о деградации российских игроков в московском клубе.

«Не знаю, не могу об этом судить. Со стороны на себя не смотрю, судить об этом, оценивать — дело экспертов, тренеров. Если так сказал тренер сборной…» - слова Зиньковского приводит «РБ Спорт».

Николай Писарев входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. Кроме того, специалист возглавляет вторую команду «Краснодара».

Отметим, что на текущий момент, после двадцати сыгранных туров, «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.