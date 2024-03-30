«Спартак» опять оступился: из-за кого «красно-белые» не смогли обыграть «Урал» на своём поле

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Кажется, слухи об отставке Абаскаля вспыхнут с новой силой. Игра забудется, перформанс Помазуна – тоже, а вот нули на табло так и останутся в протоколе. «Спартаку» с огромным трудом даются голы в 2024 году. Вроде бы есть комбинационный футбол, но эффективность атаки без Квинси Промеса просто рухнула в пропасть.

Кружили у штрафной площади Помазуна, давили, но забить не смогли. Выиграть не смогли в домашнем матче против кризисного «Урала». Почему так получилось? Давайте подробнее пройдёмся по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 64:36, удары по воротам – 21:6, в створ ворот – 10:2, угловые – 3:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. Очень редко вступал в игру Максименко, но концентрацию не терял, с кроссами справлялся, на выходах был спокоен. Отметим и его сейв в самом начале матча, удар Каштанова был из пределов штрафной площади. Всего Александр накопил два спасения, ну а главным героем матча стал его визави – голкипер «Урала» Илья Помазун.

СРДЖАН БАБИЧ – 7,0. Из-за малого количества прямой работы Бабич превратился в опорника, регулярно поднимаясь к центру поля. Срджан и тут показал хороший уровень – восемь диагоналей достигли адресата, дважды удалось перехватить мяч в высоком прессинге. Ну и стандартный нерв на стандартах Бабич приносил с собой.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – б/о. Из-за сильного рассечения отыграл только один тайм. Пожелаем здоровья Алексису!

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Удивительно мало подключался сегодня Роман Зобнин. По оборонительной игре никаких вопросов – тут и пять выигранных единоборств из шести, и два отбора. Вот только в позиционных атаках Зобнин почему-то не помогал, вообще не давал ширины.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,5. Ситуация иная, но оценка та же. Хлусевич как раз подключался смело и много, но чаще всего безрезультатно. Два штрафных удара заработал, однако собственные прострелы у Даниила не получались. Да и как раз «сквозь» Хлусевича прошёл Каштанов, создав единственный опасный момент «Урала»,

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,5. Вот уж кто отбегал больше Зобнина и Хлусевича вместе взятых. От своей штрафной площади до чужой отрабатывал Данил. Очень хорошо получалось мяч сохранять – выиграл пять единоборств из пяти, трижды удачно пустился в дриблинг. Но обостряющих передач от Пруцева замечено не было.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,0. Одним «острым» действием отметился Литвинов. Дальний удар Руслана заставил знатно потрудиться Помазуна, метнувшегося к перекладине. В остальном Руслан сильно проиграл коллеге по центру поля – и по преодолённому расстоянию, и по активности, и по выигранным единоборствам.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,0. Вроде успел Игнатов создать супермомент для Бонгонда, но в остальное время где находился Михаил? Всего семь точных передач за 53 минуты, три потери в дриблинге и шесть проигранных единоборств из десяти.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,5. Эх, а если бы забил. Хотя приуменьшать активность Зиньковского не стоит. Антон заработал пенальти (судьи не поставили), создал два хороших момента для партнёров, дважды сам бил опасно после сольных проходов, четырежды шёл в дриблинг и все эти четыре раза сумел соперника обыграть. Просто регулярно исходила опасность с левого края, не было передышки у защитников.

ТЕО БОНГОНДА – 6,5. Многих удивило появление Бонгонда в стартовом составе, эксперты неоднозначно отнеслись к такому решению Абаскаля, а Тео неоднозначно провёл игру. Вроде бы в темп поддерживал все атаки и дважды опасно навешивал справа, а вроде бы после передачи Зиньковского можно было пробить так, чтобы Итало не вынес линии ворот.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,0. Без голевых действий ушёл главный нападающий, но проделал столько черновой работы, что даже в нулевом матче получает положительную оценку. На Соболеве всегда висели вдвоём, а он опускался к центру поля, мяч удерживал, ещё и умудрялся атаки разгонять длинными передачами – все пять раз точно. Однажды смог он развернуться и в штрафной площади, но Помазун откровенно выручил «Урал» в том эпизоде.

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НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о. Вышел на замену травмированному Дуарте, особо сложной работы не имел.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 5,0. Не очень удачно вошёл в игру Угальде. В это раз добавил не активности, а суеты. Манфред всего четыре (толковый пас был только на Умярова) точные передачи отдал, при этом восемь раз мяч потерял, трижды – в неоправданном дриблинге.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о.