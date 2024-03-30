Чернов рассказал, следят ли в «Спартаке» за новостями о Промесе

Игроки «Спартака» не владеют информацией по нападающему команды Квинси Промесу, сообщил защитник «красно-белых» Никита Чернов.

- У нас нет никакой информации о Квинси Промесе, ничего не говорят. Видим, что происходит, только в новостях. Что видите вы, то и мы, - цитирует Чернова «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» проводил зимние сборы в ОАЭ. При вылете обратно в Россию Квинси Промес был задержан полицией и не смог вернуться в Москву. Позже появилась информация, что Промеса могут депортировать в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

«Спартак» в 22-м туре Премьер-лиги на своём поле не смог обыграть «Урал» (0:0) и занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Урал» с 20 баллами идёт на 13-й позиции.