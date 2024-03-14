Кузьмичёв отреагировал на ситуацию с Промесом

Известный функционер Владимир Кузьмичёв поделился комментарием о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист был задержан в ОАЭ и в ближайшее время может быть передан Нидерландам.

По мнению эксперта, «Спартаку» не следовало брать Промеса на сборы в ОАЭ, как это было прошлой зимой.

«Вся ответственность за эту ситуацию лежит на руководстве клуба и тренерском штабе», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

После 20 туров «Спартак» находится на шестом месте в чемпионате России, набрав 31 очков.