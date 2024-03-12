Генич: «Спартак» потратил 50 миллионов и идёт шестым, ЦСКА не потратил ничего, а находится выше в таблице

Комментатор Константин Генич высказался о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

— Очевидно, Абаскаль не уйдет сам, это было бы глупостью с его стороны. Надо ждать, пока клуб захочет расторгнуть контракт и получить неустойку, — цитирует Генича «Матч ТВ».

Специалист отметил, что при Абаскале «Спартак» потратил примерно 50 миллионов евро, а ЦСКА не потратил ничего и находится выше в таблице. По мнению Генича, если «Спартак» не пройдет «Оренбург», то испанец будет уволен.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится 14 марта. Начало поединка запланировано на 18:00 по столичному времени.

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