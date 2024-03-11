Петржела посоветовал «Спартаку» назначить новым главным тренером команды Кержакова

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что на посту наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля должен сменить Александр Кержаков.

По мнению чешского специалиста, тот факт, что Кержаков является легендой «Зенита» никак не мешает ему работать в московском клубе.

«Я бы обязательно порекомендовал «Спартаку» Александра Кержакова — им нужно его назначить главным тренером», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, после вчерашнего поражения «Спартака» от «Факела» (0:2) появилась информация о том, что Абаскаль может покинуть «красно-белых» уже в ближайшее время. Основными претендентами на пост наставника команды называются Владимир Ивич, Станислав Черчесов и Валерий Карпин.