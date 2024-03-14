Игрок «Урала» Эмерсон — о матче с «Родиной»: «Никто бы не понял нашего поражения»

Защитник «Урала» Эмерсон высказался о победе над «Родиной» (1:1, 4:1 — пен) в 1/4 финала Кубка России (Пути регионов).

По словам Эмерсона, игроки «Урала» были недовольны своими результатами в чемпионате России, поэтому в матче против «Родины» были настроены только на победу.

«Мы выходили недовольными из‑за ситуации в последних турах. В первые минуты была зажатость, пропустили быстрый гол — это нас напрягло. В итоге подняли темп, забили. Уверен, никто бы не понял нашего поражения», — цитирует Эмерсона «Матч ТВ».

Напомним, после 20 туров РПЛ «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой следующий матч команда Виктора Ганчаренко проведёт 30 марта против московского «Спартака».