Григорян рассказал, какой тренер идеально подойдёт «Спартаку»

Известный футбольный тренер Александр Григорян назвал идеального наставника для «Спартака».

По мнению специалиста, «красно-белым» подошёл бы Валерий Карпин, возглавляющий сейчас «Ростов» и национальную сборную России.

«Он (Карпин) с этим ромбиком играл, это осталось на всю жизнь. Он один из немногих, кто это понимает», — сказал Григорян в выпуске на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio Show.

Напомним, в настоящий момент «Спартак» возглавляет Гильермо Абаскаль. Ранее сообщалось, что испанский специалист не будет отправлен в отставку в ближайшее время.

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.