Зорин — о Джикии: «Георгий — большой профессионал, держит всех в тонусе»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился мнением о капитане московской команды Георгии Джикии, который в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе «красно-белых».

«Георгий — большой профессионал. Капитан. Подсказывает на тренировках, в играх, держит всех в тонусе», — цитирует Зорина «Чемпионат».

Также спартаковец назвал своего одноклубника очень добродушным и открытым человеком.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провёл 10 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Контракт опытного футболиста с московским клубом рассчитан до конца мая нынешнего года.