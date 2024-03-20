Геркус: «Не вижу смысла сейчас увольнять Абаскаля»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, испанский тренер покинет московский клуб по окончании нынешнего сезона. При этом Геркус отметил, что увольнять Абаскаля прямо сейчас нет никого смысла.

«Не вижу смысла увольнять его где-то между турами, потому что это ничего не даст. Есть только Кубок России, где можно зацепиться, а в чемпионате шансы на медали невысокие», — цитирует Геркуса «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В Кубке России «красно-белые» смогли выйти в 1/2 финала (Пути РПЛ), где в апреле встретятся с «Зенитом».