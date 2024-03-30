Абаскаль: «У меня свой бог, которому я верю»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о религии. Перед игрой с «Уралом» испанский тренер «красно-белых» сказал, что с определением стартового состава на матчи ему помогает бог.

«Я не католик и не христианин. У меня другой бог, которому я верю. Но, знаете, кем я не являюсь, — лжецом», — приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

На данный момент столичный коллектив находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Абаскаля 32 зачетных балла.

В 23-м туре чемпионата России «Спартак» встретится в гостях с «Динамо». Московское дерби должно будет пройти 7 апреля.