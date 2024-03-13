Деменко: «При Абаскале мы видим в «Спартаке» только какие-то проблемы и интриги»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Эксперт раскритиковал испанского специалиста, выразив мнение, что его присутствие лишь вредит «красно-белым». По мнению Деменко, клубам РПЛ стоит больше доверять российским тренерам.

«Мы не видим каких-то улучшений, видим только какие-то проблемы и интриги. Для меня неприемлемо, как ведут себя иностранные специалисты в России», — цитирует Деменко «Чемпионат».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством «красно-белые» сумели выиграть бронзовые медали чемпионата России.