«Спартак» Абаскаля в пятый раз подряд не смог обыграть «Урал»

В субботу, 30 марта, московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал» встречались в рамках 22-го тура чемпионата России.

Поединок между командами Гильермо Абаскаля и Виктора Ганчаренко завершился нулевой ничьей.

Данный матч стал для «Спартака» уже пятым подряд, в котором команда не смогла победить «Урал». В предыдущих четырех очных матчах «красно-белые» потерпели два поражения и два раза сыграли вничью.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 32 очка. «Урал» идет на 13-й строчке – на счету подопечных Ганчаренко 20 зачетных баллов.