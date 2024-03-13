Мележиков — об аресте Промеса: «Я уверен, что ДТП было придумано»

Евгений Мележиков, бывший генеральный директор «Спартака», прокомментировал информацию об аресте футболиста московского клуба Квинси Промеса.

Игрок был задержан в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. На данный момент идёт работа над экстрадицией форварда.

«Я уверен теперь, что и ДТП придумано для того, чтобы выиграть время и отложить сенсацию. Скорее всего, истинная причина задержания — запрос Нидерландов», — цитирует экс-руководителя издание Metaratings.ru.

Напомним, что ранее нидерландский суд приговорил Промеса к 7,5 года лишения свободы за контрабанду крупной партии запрещённых веществ и нападение на одного из родственников. Затем Квинси был задержан в аэропорту Дубая из-за устроенного им ДТП.