Пономарёв: «Вряд ли уже увидим Промеса в составе «Спартака»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв выразил мнение, что нападающий «Спартак» Квинси Промес уже вряд ли сможет сыграть за «красно-белых».

Напомним, сейчас Промес находится в ОАЭ и в ближайшее время может быть экстрадирован в Нидерланды, где ранее он был приговорён к тюремному заключению.

«Думаю, его запросто могут теперь посадить. Вряд ли в составе «Спартака» его уже увидим», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Контракт нидерландского футболиста с московским клубом рассчитан до лета следующего года.