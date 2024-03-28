Гладилин рассказал, почему Мусаеву удастся остановить неудачную серию «Краснодара»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол» дал свой прогноз на предстоящей тур РПЛ.

- «Спартак» не упустит очков в матче с «Уралом»?

- Ничего не исключаю. «Урал» сейчас находится в таком положении, что ему надо стараться брать очки в любой игре. Он приедет в Москву с желанием что-то зацепить и даст бой красно-белым. Я в этом уверен. К тому же «Спартак» сейчас не так мощно выглядит, что показали предыдущие матчи.

- Ждать ли очередной потери очков «Краснодара», учитывая, что он играет на выезде с «Локомотивом»?

- Команды по силам равны. Преимущество своего поля сейчас роли не играет, потому что на первый план выходит качество поля и подготовка. Поэтому результат может быть любым. Но я больше склоняюсь к ничьей.

- У «Краснодара» сменился тренер, и обычно после этого происходит встряска.

- Это да, но Мусаев всех в команде знает. Он все время был в контакте, поэтому проблем не будет в этом плане. Ему ведь не надо изучать команду. Есть еще те люди, которые с ним работали, как спортивный директор Бузникин. Да и футболистов он знает. Поэтому у Мусаева есть реальный потенциал, чтобы остановить неудачную серию. Подбор игроков у него хороший, чтобы бороться за золотые медали. Второго такого шанса может не быть.

- «Динамо» примет «Ростов». При победе бело-голубых и поражении двух конкурентов команда Лички может выйти даже в лидеры. Это будет фантастическим сюжетом для вас?

- Да нет. Это реально. Хорошая команда, тренер. Ребята мотивированы, потому что у них есть реальный шанс выиграть чемпионат. Бело-голубые являются фаворитами в матче с «Ростовом».

- С какой долей вероятности «Динамо» и «Краснодар» поменяются местами после этого тура?

- Это вполне реально. «Динамо» надо выиграть свой матч, а «Краснодару» не выиграть свой. Шансы на победу у подопечных Лички большие, учитывая, что «Ростов» свои задачи уже решил, а «Краснодару» вполне реально сыграть вничью с железнодорожниками, как я говорил.

- Ждете изменения игры «Краснодара» с приходом Мусаева или он будет играть на багаже Ивича?

- Мусаев будет использовать то, что есть. Он уже созрел как тренер, обкатался. Если он даст результат, Галицкий продлит с ним контракт.

- Чей футбол вам больше нравится: Ивича, или тот, в который команда играла при Мусаеве?

- Пока сложно сказать, какую игру будет показывать Мусаев. У него был более атакующий футбол и это хорошо. Потенциал команды позволяет это делать.

- Отнимут ли «Крылья Советов» очки у «Зенита»?

- Нет. Хотя «Крыльям Советов» терять нечего, и задач у них особых не стоит что-то выиграть. Так что они будут просто играть в футбол. А «Зениту» необходима победа, чтобы закрепить свои позиции в таблице. Если питерцы потеряют очки, их могут обойти оба соперника. Но я думаю, что в этом сезоне подопечные Семака еще будут терять очки, потому что впереди есть серьезные игры.

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- У «Сочи» есть шансы в противостоянии с ЦСКА набрать очки?

- Южанам нужно попробовать завершить чемпионат на хорошей волне. Они будут стараться, но как это получится, сложно сказать. Многое зависит от того, какой микроклимат в команде. По исполнителям сочинцы уступают «армейцам», поэтому все решит самоотдача ребят на поле. А так все реально, даже спастись от вылета. Просто надо брать очки.

Елена Григорьевская