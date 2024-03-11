Жирков уверен, что «Зенит» не упустит чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков поделился комментарием о чемпионской борьбе в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Вероятность чемпионства «Зенита» — 70 процентов, «Краснодара» и «Динамо» — по 15 процентов», — заявил Жирков изданию «Спорт-Экспресс».

По итогам 20 сыгранных туров на вершине турнирной таблицы находится «Зенит», в копилке которого 40 очков. На второй позиции идет «Краснодар», имеющий в активе 39 очков. Замыкает тройку московское «Динамо» – на счету «бело-голубых» 38 баллов.

Отметим, что сейчас в РПЛ наступила длительная пауза. Следующий тур пройдет только в конце марта.