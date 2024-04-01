Корнаухов считает, что «Зениту» нужен новый вратарь

Экс-игрок столичного ЦСКА Олег Корнаухов порассуждал на тему позиции вратаря в петербургском «Зените».

По его мнению, клуб Сергея нуждается в новом вратаре, который станет гарантом надёжности.

30 марта «сине-бело-голубые» на выезде сыграли вничью с «Крыльями Советов» - 1:1. Самарский коллектив открыл счёт в поединке уже на 1-й минуте после грубой ошибки вратаря «Зенита» Дениса Адамова.

- Я думаю, что они ищут нового вратаря. Им нужен такой голкипер, который будет гарантировать надёжность, - заявил Корнаухов в эфире телеканала «Матч премьер».

«Зенит» находится на первой строчке в таблице РПЛ, имея в своём активе 41 очко. Следом за петербургским клубом идут «Краснодар», у которого 40 баллов, и «Динамо», набравший 38 пунктов.

3 апреля питерцы в Москве сыграют со «Спартаком» в первом матче ½ финала Кубка страны.