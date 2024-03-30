Булыкин надеется, что «Зенит» не оторвётся в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Зенита» на победу в Российской премьер-лиге.

«У «Зенита» шансов на чемпионство больше всего. Конечно, хочется, чтобы интрига была такая же, как в АПЛ. Лучше, если на первое место реально будут претендовать сразу несколько команд, которые будут разделять всего несколько очков. В Англии же всё решается в последнем туре. Хочется, чтобы так же было у нас. Надеюсь, сейчас «Зенит» не наберет преимущество, которое даст возможность победить за пять туров до конца сезона», – сказал Булыкин.

В субботу «Зенит» потерял очки в Самаре, сыграв вничью с «Крыльями Советов» - 1:1.