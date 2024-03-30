Бобёр считает, что Гарре не является важнейшим игроком «Крыльев Советов»

Экс-хавбек «Крыльев Советов» Антон Бобер высказался о роли вингера Бенхамина Гарре в команде.

«Не стал бы говорить, что Гарре — основополагающий и важнейший игрок «Крыльев» и что неудачные результаты самарцев в последних матчах связаны с его отсутствием. В двух играх чемпионата после зимней паузы в целом не хватало лидеров: травма Гарре», — приводит слова бывшего футболиста издание Legalbet.

Стоит напомнить, что Гарре из-за травмы не провел ни одного матча за самарцев после возобновления сезона.

Всего в активе 23-летнего аргентинца восемь забитых мячей и три результативные передачи в 15 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России.