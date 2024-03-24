Миладинович: «Меня победы «Зенита» не раздражают, они выигрывают по делу»

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович поделился мнением о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

Напомним, петербургский клуб является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ кряду. «Сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу и в нынешнем сезоне, набрав в 20 турах 40 очков.

По мнению Миладиновича, «Зенит» одерживает свои победы заслуженно.

«Меня победы «Зенита» не раздражают. Это сильная команда, которая выигрывает по делу», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 30 марта против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.