Полузащитник «Крыльев Советов» Салтыков назвал самого трудного соперника в РПЛ

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков назвал самого трудного соперника в Российской премьер-лиги.

Игрок выделил «Пари НН», так как у нее стиль играть вторым номером, но это право нижегородской команды, которое приносит ей очки.

«Но мне неприятно против нее играть: я крайний нападающий, мне нужно свободное пространство, бежать за спину, а там бежать особо некуда», - приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

В первом круге нынешнего сезона самарский клуб уступил «Пари НН» на выезде со счётом 0:2.

Напомним, что после трех поражений подряд подопечные Игоря Осинькина опустились на девятое место в турнирной таблице.