Ерохин — о матче с «Црвеной Звездой»: «Были моменты, но их не реализовали»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением об игре команды в товарищеском поединке с «Црвеной Звездой».

Напомним, встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу сербской команды.

По словам Ерохина, главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак заявил, что моментами команда играла хорошо.

«С другой стороны, концовка первого тайма не получилась в плане прессинга и отбора. В целом же неплохо контролировали мяч. Были моменты, но их не реализовали», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».

По итогам 20 сыгранных туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

Ерохин: «Как мне потом сказали, гол был»