Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радич: «Лидеры чемпионата России остались богатыми, они могут делать большие трансферы»

20 Марта 2024 • 09:58 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич поделился мнением о затратах российских клубов на новых футболистов в зимнее трансферное окно.

По мнению эксперта, международная изоляция никак не сказывается на финансовых возможностях больших клубов РПЛ.

«Лидеры чемпионата остались богатыми, они могут делать большие трансферы. А те, кто не мог — для них всё осталось тем же», — цитирует Радича «РБ Спорт».

На сегодняшний день в РПЛ прошло 20 туров. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», отстающее от «сине-бело-голубых» на два балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Деян Радич ещё теги

Новости по матчу

19 Марта
21:55
Корнеев: «Я почти уверен, что летом «Зенит» продаст Кассьерру»
21:13
Тихонов: «Зенит» может оступиться, но только один раз»
19:42
«Крылья Советов» выразили соболезнования родным и близким Уткина
17:58
РФС прекратил производство по делу футболиста Сорокина в отношении «Рубина»
13:55
Орлов: «Чемпионский «Зенит» вернулся»
13:15
Радич: «Зенит» имеет лучший ростер футболистов, противостоять им тяжело»
12:00
Дуглас Сантос: «Не теряю веры, что смогу сыграть на чемпионате мира»
18 Марта
17:06
Широков: «Мы не знаем, в каком состоянии вернётся «Зенит» после перерыва»
12:04
Рапопорт: «Адамов понравился спокойствием и уверенностью»
10:32
Дуглас Сантос: «Зенит» становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов»
17 Марта
22:19
Кирьяков считает, что в чемпионской гонке РПЛ ещё есть интрига
18:20
Семшов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ
16 Марта
21:56
Хомуха назвал будущего чемпиона РПЛ
15 Марта
21:46
Агент Барриоса высказался о будущем игрока
14 Марта
19:27
Орлов считает, что в «Зените» есть нападающие сильнее Чалова
17:47
В «Зените» отказались от обмена Кругового на Чалова с доплатой за нападающего ЦСКА
16:24
Лепёхин: «Не думал, что «Зенит» так легко обыграет «Динамо»
13 Марта
20:43
Корнеев: Тикнизян не усилил бы «Зенит»
20:33
Корнеев объяснил, зачем Ахметов перешёл в «Зенит»
15:55
Илья Зуев — о переходе Кругового в ЦСКА: «Это хороший выбор» 1
12 Марта
16:37
Сантос: «Лидерство придаёт «Зениту» уверенности»
15:38
Григорян: «Зенит» своё не упустит и станет чемпионом»
09:12
В «Зените» рассказали, за сколько готовы отпустить Мостового в европейский клуб
11 Марта
17:05
Самедов: «Был уверен, что «Зенит» рано или поздно вернётся на первое место»
16:24
Жирков уверен, что «Зенит» не упустит чемпионство
10 Марта
23:07
Бышовец: У «Зенита» есть очень много преимуществ
20:08
Угаров: Первое место «Зенита» пока ни о чём не говорит
16:12
Агент Рахмановича: «Амар станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов»
15:31
Попов: «Ресурс «Зенита» в административном и игровом плане огромен»
10:40
Семшов назвал сильные стороны «Зенита»
10:28
Семшов: «Апрельский матч «Краснодара» и «Зенита» будет одним из ключевых в борьбе за золото»
09:43
Орлов — о желании Мостового перебраться в Европу: «Лиги чемпионов у нас нет, а карьера одна»
09 Марта
23:49
Борис Игнатьев рассказал, у кого в РПЛ больше шансов на чемпионство
20:12
Тукманов назвал будущего чемпиона РПЛ
08 Марта
19:07
«Это особенный день для него»: представитель Роши – о дубле игрока ЦСКА
18:46
Гришин сравнил игру Акинфеева и Сафонова
17:59
«Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева»: Газзаев — о голкипере ЦСКА 1
17:36
Масалитин оценил мастерство Акинфеева после в матча с «Крыльями Советов»
16:38
Бобёр не считает, что «Крылья Советов» переживают кризис
13:05
Кечинов высказался о претендентах на победу в РПЛ
07 Марта
19:14
Вьештица считает Аршавина сильнейшим российским футболистом в истории
05 Марта
16:44
Ахметов рассказал, на каких позициях в «Зените» его видит Семак 1
16:29
Ахметов заявил, что уже освоился в «Зените» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Гюндоган: «Нынешняя «Барселона» не похожа на ту команду, которая была в прошлом» Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
09:58 · Россия. Премьер-лига
Радич: «Лидеры чемпионата России остались богатыми, они могут делать большие трансферы»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» может перейти в «Ювентус»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий высказался о смерти Уткина
09:29 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Джикия так и не получил честного шанса с приходом Абаскаля»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Как минимум ещё один сезон Дзюба проведёт»
08:29 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отреагировал на смерть Василия Уткина
01:04 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Уткин мог одним предложением положить собеседника на лопатки» эксклюзив
19 Марта
23:55 · Россия. Премьер-лига
РФС устроит акцию памяти Василия Уткина на матче России и Сербии
23:30 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Уткин – один из лучших комментаторов за последнюю четверть века»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Уткин - очень интересный человек, знал много историй жизненных, баек» эксклюзив
23:17 · Россия. Премьер-лига
Лещенко: «Уткин был выдающимся комментатором и настоящим профессионалом»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Изидор пока в целом разочаровывает»
22:35 · Россия. Премьер-лига
«Васе нужен был чувак рядом, который его бесит»: креативный директор «Эгриси» – об Уткине
22:17 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Несколько раз Уткин приезжал в Испанию, мы записывали с ним интервью» эксклюзив
22:12 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Помню Уткина ещё со времён, когда я играл в юношеской сборной, мы с ним здоровались» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем