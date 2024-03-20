Радич: «Лидеры чемпионата России остались богатыми, они могут делать большие трансферы»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич поделился мнением о затратах российских клубов на новых футболистов в зимнее трансферное окно.

По мнению эксперта, международная изоляция никак не сказывается на финансовых возможностях больших клубов РПЛ.

«Лидеры чемпионата остались богатыми, они могут делать большие трансферы. А те, кто не мог — для них всё осталось тем же», — цитирует Радича «РБ Спорт».

На сегодняшний день в РПЛ прошло 20 туров. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», отстающее от «сине-бело-голубых» на два балла.