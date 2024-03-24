Ерохин — о матче с «Црвеной Звездой»: «Игра проходила в атмосфере дружбы»

Футболист «Зенита» Александр Ерохин поделился комментарием об атмосфере на матче с «Црвеной Звездой».

Контрольный поединок между командами завершился победой «Црвены Звезды» со счетом 1:0.

Полузащитник заявил, что поддержка со стороны трибун ощущалась очень сильно.

«Российские и сербские флаги вместе, местные и наши болельщики — как единое целое. Игра проходила в атмосфере дружбы, единения и памяти погибших», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Кроме того, игрок выразил благодарность всем болельщиках сербского клуба за теплый прием.

В текущем сезоне чемпионата России 34-летний Ерохин провел 12 матчей и оформил два голевых паса.