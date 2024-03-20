Агент рассказал о состоянии Караваева

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, ответил на вопрос о состоянии игрока.

Напомним, футболист пропустил два последних матча «сине-бело-голубых» из-за болезни.

— Сейчас все в порядке, он тренируется в общей группе и готовится к товарищеской игре с «Црвеной Звездой», — заявил Бакулин Sport24.

По словам агента, на сборах Караваев набрал отличную форму, поэтому пропущенная неделя не отразится на его состоянии.

В текущем сезоне 28-летний футболист появился на поле в 18 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет три результативные передачи.

Товарищеский поединок между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» состоится 23 марта. Начало встречи запланировано на 21:00 по мск.