Радимов – об Уткине: «Он помог мне вернуться не только в футбол, а вообще в жизнь»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился воспоминаниями о Василии Уткине.

«Вы сами знаете, какой он профессионал. Скажу лишь о его человеческих качествах.У него потрясающее чувство юмора.

У меня был тяжелый период в жизни. Он помог мне вернуться не только в футбол, а вообще в жизнь», – приводит слова Радимова «Бизнес Online».

Напомним, что в минувший четверг футбольный клуб «Эгриси» опубликовал график церемонии прощания с Василием Уткиным. Известного комментатора похоронят в подмосковной Балашихе. Прощание пройдёт 23 марта, в грядущую субботу.