«Зенит» может потерять лидерство в РПЛ в воскресенье

«Зенит» в субботу огорчил своих фанатов. Команда Сергея Семака добилась лишь ничьей в гостевом матче Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Оба гола были забиты ещё до наступления перерыва – 1:1.

Потеряв очки в Самаре, «Зенит» может потерять лидерство по итогам двадцать второго тура чемпионата. Это произойдёт при одном условии – «Краснодар» должен победить в гостях у «Локомотива» в воскресенье вечером. Если «быки» потеряют очки, то «Зенит» останется на вершине турнирной таблицы.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против «Балтики» на своём поле.