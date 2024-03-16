Кержаков: «Сложно сказать, обгонит ли Кассьерра Малкома»

Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос, сможет ли нападающий санкт-петербургского клуба Матео Кассьерра догнать Малкома по количеству голов за сезон.

«Кассьерре надо забить восемь голов за десять игр. Сложно сказать, обгонит Малкома или нет. Как мне этот нападающий? Забивает, значит, хороший», — приводит слова Кержакова Legalbet.

Напомним, в прошлом сезоне Малком забил за «Зенит» 23 гола в чемпионате России, став лучшим снайпером лиги.

В нынешней кампании Кассьерра сыграл в 18 встречах РПЛ, в которых забил 15 мячей и записал на свой счет две результативные передачи.