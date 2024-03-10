Семшов назвал сильные стороны «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов назвал сильные стороны петербургской команды.

По мнению Семшова, «Зенит» обладает опытным и сильным составом, в котором есть игроки, способные повести коллектив за собой.

«В чём козыри «Зенита»? В наличии харизматичных игроков. В каждом коллективе есть лидеры раздевалки, но не у всех имеются футболисты, умеющие в тяжёлых условиях брать бразды правления в свои руки», — цитирует Семшова bobsoccer.ru.

При этом Семшов подчеркнул, что сейчас в составе «сине-бело-голубых» слишком много новичков, которых необходимо встраивать в игру команды.

В 20 турах РПЛ «Зенит» набрал 40 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. Второй «Краснодар» петербуржцы опережают на один балл.