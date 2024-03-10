Агент Рахмановича: «Амар станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов»

Младен Ратковица, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, поделился ожиданиями от выступлений боснийского футболиста во второй части нынешнего сезона.

По мнению агента, сейчас Рахманович находится в хорошей форме и способен стать одним из лучших игроков своей команды весной.

«Уверен, что во второй части сезона он станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов». Рахманович готов на все 100 процентов, он хочет показать свой лучший футбол», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Рахманович провёл за «Крылья Советов» 19 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.