Горшков назвал матчи со «Спартаком» самыми эмоциональными

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, в какие моменты он испытывал самые сильные эмоции при выступлении за самарский клуб.

Горшков вспомнил о двух матчах против «Спартака», в одной из которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами.

«Победа над «Спартаком» в 30-м туре прошедшего сезона и мой дубль «Спартаку» в этом сезоне», — приводит слова Горшкова Metaratings.

После 20 туров РПЛ «Крылья Советов», набравшие 29 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч самарская команда проведёт 30 марта против «Зенита». Начало — в 14:00 по московскому времени.