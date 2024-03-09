Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов назвал будущего чемпиона РПЛ

09 Марта 2024 • 20:12 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Известный функционер Александр Тукманов высказался о возвращении «Зенита» на первую позицию в РПЛ.

«Зенит», считаю, будет лидировать до конца чемпионата, и никто его перегнать уже не сможет. Он станет чемпионом в нынешнем году», — заявил Тукманов Rusfootball.

По мнению специалиста, на второй позиции финиширует «Динамо», а бронзовые медали заберет «Краснодар».

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Краснодар» идет второй, имея в своей копилке 39 очков. Замыкает тройку «Динамо», у которого на счету 35 баллов и игра в запасе.

В эти минуты «бело-голубые» проводят свой матч 20-го тура РПЛ против «Ахмата». На портале LiveResult доступна текстовая трансляция встречи.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Александр Тукманов ещё теги

Новости по матчу

08 Марта
19:07
«Это особенный день для него»: представитель Роши – о дубле игрока ЦСКА
18:46
Гришин сравнил игру Акинфеева и Сафонова
17:59
«Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева»: Газзаев — о голкипере ЦСКА 1
17:36
Масалитин оценил мастерство Акинфеева после в матча с «Крыльями Советов»
16:38
Бобёр не считает, что «Крылья Советов» переживают кризис
13:05
Кечинов высказался о претендентах на победу в РПЛ
07 Марта
19:14
Вьештица считает Аршавина сильнейшим российским футболистом в истории
05 Марта
16:44
Ахметов рассказал, на каких позициях в «Зените» его видит Семак 1
16:29
Ахметов заявил, что уже освоился в «Зените» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Названа команда, которую может возглавить Клопп «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Клопп сделал важное заявление по Салаху ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна
Спортивные новости
СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Ладу» и выиграл серию Чесноков: Маррей заслужил победу в первом сете матча с Рублёвым Экс-тренер сборной России высказался о вылете «Ак Барса» и ЦСКА из плей-офф КХЛ Плющев — о переходе Кузнецова в «Каролину»: «Больше у него таких возможностей, наверное, не будет» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Зенит Зенит
1
4
5.00 4.00 1.59
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Пари НН Пари НН
0
1
2.17 3.00 3.45
Видео
86 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
2
0
1.73 3.75 4.30
Видео
10.03.24 в 14:00
Оренбург Оренбург
Балтика Балтика
2.08 3.40 3.25
Видео
10.03.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
1.61 4.00 4.70
Видео
10.03.24 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
1.46 4.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
20:32 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин наказал «Ахмат» за ошибку, «Динамо» ведёт с запасом в два гола
20:25 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» высказался о поражении от «Пари НН»
20:13 · Россия. Премьер-лига
В «Зенита» ответили на вопрос об интересе к Чалову
20:12 · Россия. Премьер-лига
Тукманов назвал будущего чемпиона РПЛ
19:55 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви провёл 200 матчей за «Урал»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра – шестой игрок в истории «Зенита», забивший минимум 15 голов за сезон
19:46 · Россия. Премьер-лига
Чудо-гол Чавеса позволил «Динамо» повести в матче с «Ахматом»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Гацкан рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке
19:19 · Россия. Премьер-лига
«Урал» потерпел десятое поражение в последних 11 матчах
19:18 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Когда игроки слушают, слышат и выполняют, это всегда любому тренеру приятно»
19:16 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» удивлены словам наставника «Краснодара»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Такое случается в футболе, когда ты не должен проигрывать матч»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Сергеев высказался о чемпионской гонке с «Краснодаром»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин: «Надо сыграть на результат, а дальше потихонечку всё приходит»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко назвал сильные стороны «Динамо»
Все новости
Рекомендуем