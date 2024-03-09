Тукманов назвал будущего чемпиона РПЛ

Известный функционер Александр Тукманов высказался о возвращении «Зенита» на первую позицию в РПЛ.

«Зенит», считаю, будет лидировать до конца чемпионата, и никто его перегнать уже не сможет. Он станет чемпионом в нынешнем году», — заявил Тукманов Rusfootball.

По мнению специалиста, на второй позиции финиширует «Динамо», а бронзовые медали заберет «Краснодар».

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Краснодар» идет второй, имея в своей копилке 39 очков. Замыкает тройку «Динамо», у которого на счету 35 баллов и игра в запасе.

В эти минуты «бело-голубые» проводят свой матч 20-го тура РПЛ против «Ахмата». На портале LiveResult доступна текстовая трансляция встречи.