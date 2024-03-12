Сантос: «Лидерство придаёт «Зениту» уверенности»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о возвращении петербургской команды на первое место турнирной таблицы РПЛ.

По словам Сантоса, лидерство придаёт «Зениту» уверенности в собственных силах. Однако бразилец призвал свою команду не расслабляться.

«Тот факт, что мы вышли в лидеры, конечно, придаёт больше сил, уверенности. Нам по-прежнему нужно показывать лучшую игру, чтобы быть сильнее оппонентов», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Зенит» опережает второй «Краснодар» на одно очко, а третье «Динамо» — на два. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.