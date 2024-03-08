«Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева»: Газзаев — о голкипере ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отраженный пенальти вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре чемпионата России.

«Игорь - молодец! Пенальти - его фирменное блюдо! Особенно в Самаре. 21 год назад он только начинал свою карьеру и был совсем юным вратарем, а сейчас уже зрелый и опытный мастер. Тогда, в 2003 году он взял пенальти и позже ЦСКА стал чемпионом России», - приводит слова специалиста издание «СЭ».

После этой встречи команда Владимира Федотова набрала 32 очка и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд. Подопечные Игоря Осинькина с 29 очками находятся на восьмой строчке.