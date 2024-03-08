Масалитин оценил мастерство Акинфеева после в матча с «Крыльями Советов»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал отраженный пенальти вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре чемпионата России.

«В очередной раз Акинфеев подтвердил свое мастерство. Если бы счёт был 2:1, то «Крылья» приложили бы усилия, чтобы сравнять счет. Но Акинфеев подтвердил свой класс и сделал концовку матча более спокойной для ЦСКА», - приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

После этой встречи команда Владимира Федотова набрала 32 очка и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд. Подопечные Игоря Осинькина с 29 очками находятся на восьмой строчке.