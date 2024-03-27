Тарханов: «Крылья Советов» могут не проиграть «Зениту»

Известный тренер Александр Тарханов поделился комментарием о предстоящей игре чемпионата России «Крылья Советов» - «Зенит».

По мнению эксперта, «Зенит» по всем статьям превосходит «Крылья Советов», которые еще и неудачно вошли в весенний отрезок сезона.

«Думаю, самарцы могут не уступить, потому что они и матч проведут дома, поэтому трудности они «Зениту» создадут», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Перед стартом очного матча «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Зенит» находится на вершине таблицы.

Игра «Крыльев Советов» и «Зенита» состоится 30 марта. Начало поединка 22-го тура РПЛ запланировано на 14:00 по мск.