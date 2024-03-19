Орлов: «Чемпионский «Зенит» вернулся»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) со счётом 2:0.

По мнению журналиста, «сине-бело-голубые» провели хорошую игру, полностью переиграв соперника в первом тайме.

«Вернулся ли чемпионский «Зенит»? Да, он возвратился. Первый тайм он переиграл «Динамо» полностью. «Зенит» просто там три голевых момента», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, в 1/2 финала Кубка России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игры этой стадии турнира состоятся в апреле.

Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 30 марта в гостях против «Крыльев Советов».