Семак назвал игрока, из-за которого «Зенит» не победил в Самаре

«Зенит» не порадовал своих болельщиков в субботнем матче Премьер-лиги против «Крыльев Советов» - игра завершилась вничью со счётом 1:1. После игры главный тренер питерской команды Сергей Семак отметил игру голкипера самарской команды Ивана Ломаева.

«Ломаев отыграл прекрасный матч и во многом благодаря ему мы не смогли победить», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Теперь Сергей Семак будет готовить «Зенит» к кубковой битве против «Спартака». Первый полуфинал верхней части турнирной сетки между этими командами пройдёт в Москве в среду, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.