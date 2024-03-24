Агент Барриоса рассказал, почему футболист не сыграл с «Црвеной Звездой»

У игрока «Зенита» Вильмара Барриоса нет повреждения. Об этом сообщил представитель футболиста Луис Фелипе Поссо.

23 марта «Зенит» в рамках контрольной игры в Сербии с минимальным счётом проиграл «Црвене Звезде», Барриос участия в этом матче не принимал.

- Он не играл вчера, потому что отдыхает, - приводит слова агента Sport24.

На счету колумбийского хавбека в текущем сезоне 19 матчей за «Зенит» в чемпионате России, в которых он сделал две голевые передачи. Контракт футболиста с «Зенитом» действует до 2027 года.

30 марта подопечные Сергея Семака в рамках 21-го тура РПЛ встретятся с «Крыльями Советов».