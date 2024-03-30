«Крылья Советов» повели в матче с «Зенитом» уже на первой минуте

Матч 22-го тура Премьер-лиги «Крылья Советов» - «Зенит» начался с голевой атаки уже на первой минуте. После грубой ошибки вратаря Дениса Адамова после игры ногами мяч попал к Амару Рахманович, тот долго готовил удар по воротам и попал в защитника, а вот Владислав Шитов с линии штрафной в касание пробил в щель между голкипером и защитниками.

На табло 1:0, при таком счете самарская команда делит четвертое место, а соперник остается лидером с риском потерять первую строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.