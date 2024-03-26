Лунёв: «Буду переживать за «Зенит», потому что это не чужая для меня команда»

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Футболист заявил, что изначально верил в возвращение «Зенита» на первую позицию, ведь отставание от «Краснодара» было всего два очка.

«Как я уже говорил, я, естественно, буду болеть и переживать за «Зенит», потому что это не чужая для меня команда», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, сумев набрать 40 очков. На второй позиции идет «Краснодар», в копилке которого 39 очков. Замыкает тройку московское «Динамо» – на счету команды 38 баллов.